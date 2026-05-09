La luce del cambiamento Nell’otturatore di Pistelli i volti e i fatti di cronaca che ci rendono spezzini

La cronaca di oggi ci porta tra i volti e gli eventi che hanno segnato gli ultimi giorni nella nostra città. Attraverso le immagini di una macchina fotografica, si fermano momenti di vita quotidiana e fatti che hanno attirato l’attenzione. Le fotografie raccontano storie di persone, incidenti e situazioni che si sono svolte nel corso delle ultime ore, offrendo uno sguardo diretto su ciò che accade nel nostro territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’otturatore di una macchina fotografica non cattura semplicemente la luce, ferma il respiro di una città che cambia. Con l’inaugurazione avvenuta ieri negli spazi della Fondazione Carispezia, la mostra ‘Cronaca. La città, i fatti, i personaggi negli anni del bianco e nero’ restituisce alla comunità un’eredità visiva che va ben oltre la semplice documentazione giornalistica. Curato da Marco Condotti e dedicato alla carriera di Claudio Pistelli, il percorso espositivo trasforma decenni di fotocronaca per Il Secolo XIX in un’indagine sociale profonda. Un’operazione di sintesi quasi impossibile: estrarre poco più di trecento scatti stampati da un archivio monumentale che conta circa un milione di negativi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La luce del cambiamento. Nell’otturatore di Pistelli i volti e i fatti di cronaca che ci rendono spezzini ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate I ragazzi sulla strada con la Polizia locale: "Altro che i recenti fatti di cronaca"Sei giovani di Ballabio hanno testato l'importanza del rispetto delle regole e dei valori civici al fianco degli agenti. Le parole che ci rendono complici del genocidio a Gaza, spiegate dalla scrittrice Alba NabulsiAlba Nabulsi, scrittrice e attivista italo-palestinese, nell'ultima puntata di Scanner Live ha dato uno spunto di analisi diverso sul conflitto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La luce del cambiamento. Nell’otturatore di Pistelli i volti e i fatti di cronaca che ci rendono spezzini; SdR26 | Dalle idee al cambiamento: la nuova previdenza complementare; Ingiustizie nella crisi del cambiamento climatico - Parte 1. In che modo il cambiamento climatico, i miliardari e la giustizia interspecifica sono collegati?; Forum delle Costruzioni 2026: appuntamento il 7 maggio a Cosenza. La luce del cambiamento. Nell’otturatore di Pistelli i volti e i fatti di cronaca che ci rendono spezziniInaugurata nei locali della Fondazione la mostra del fotoreporter. Trecento immagini in bianco e nero con l’allestimento di Condotti. Abbiamo cercato di restituire il senso di una vita con la macchin ... msn.com Come affrontare i cambiamenti di stagione: due parole magiche che ci insegnano a stare beneOgni anno con l’autunno qualcosa cambia anche dentro di noi. Giorno dopo giorno, la luce diminuisce. Le giornate si fanno più brevi e il buio arriva in fretta, l’aria si raffredda: a passo veloce ... quotidiano.net L'opera è stata svelata nell’ambito di Curated by Heart, l’evento pubblico tenutosi presso gli spazi della Tesa 113 dell’Arsenale di Venezia. Si completa così il percorso di salvataggio avviato nel 2023 da Banca Ifis, che prevede ora anche il restauro dell'edificio x.com