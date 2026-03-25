Sei giovani hanno passato alcuni giorni a contatto con la Polizia locale di Ballabio, contrastando la percezione di un clima di tensione legato alle recenti notizie di cronaca. I ragazzi hanno partecipato a incontri e attività sul territorio, confrontandosi direttamente con gli agenti e le loro mansioni quotidiane. La presenza delle forze dell’ordine ha coinvolto principalmente giovani residenti nella zona.

Sei giovani di Ballabio hanno testato l'importanza del rispetto delle regole e dei valori civici al fianco degli agenti. Oggi hanno anche incontrato il sindaco Bussola: "Hanno voglia di mettersi in gioco" Sono ben sei i ragazzi che hanno scelto Ballabio per trascorre alcune giornate al fianco della Polizia locale. Un progetto innovativo destinato a ragazzi over 16 con l’obiettivo di far vivere loro un’esperienza di legalità al fianco delle forze dell’ordine, testando così “sulla strada” l’importanza del rispetto delle regole e dei valori civici. La giornata è poi proseguita a Sala al Barro dove, nella prestigiosa Villa Ronchetti, i ragazzi hanno potuto conoscere la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, incontrandone presidente e assessori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - I ragazzi sulla strada con la Polizia locale: "Altro che i recenti fatti di cronaca"

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