La lingua grika come resistenza intervista al poeta Leo Luceri

La silloge Setaccio voci (Edizioni Kyfanta) di Leo Luceri è un’opera poetica e culturale densa, capace di collocarsi in modo originale nel panorama della poesia contemporanea legata alle lingue minoritarie. Setaccio vocièun vero e proprio progetto di riflessione sul linguaggio, sulla memoria e.🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: La lingua grika rivive all'I.c. di Martano con Carpignano salentino e Serrano

Dante, la lingua e il diritto: l’Uncc celebra il sommo poeta nel DantedìLECCE - Oggi, mercoledì 25 marzo, ricorre il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri.