La lingua grika come resistenza intervista al poeta Leo Luceri
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La silloge Setaccio voci (Edizioni Kyfanta) di Leo Luceri è un’opera poetica e culturale densa, capace di collocarsi in modo originale nel panorama della poesia contemporanea legata alle lingue minoritarie. Setaccio vocièun vero e proprio progetto di riflessione sul linguaggio, sulla memoria e.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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