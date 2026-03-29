La lingua grika rivive all' Ic di Martano con Carpignano salentino e Serrano

L'Istituto Comprensivo di Martano ha avviato un progetto didattico dedicato alla lingua grika, coinvolgendo anche le scuole di Carpignano Salentino e Serrano. L'iniziativa si propone di conservare e valorizzare questa lingua come parte integrante dell'identità culturale locale. Attraverso attività specifiche, il percorso mira a trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza di un patrimonio linguistico ancora presente sul territorio.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Custodire il passato per costruire il futuro: è questo il cuore pulsante del percorso didattico promosso dall’Istituto Comprensivo di Martano con Carpignano e Serrano, che ha posto al centro la lingua grika come patrimonio vivo, identitario e culturale. Un progetto nato dal desiderio condiviso e costantemente sostenuto dalla dirigente Maria De Lorenzo, con l’obiettivo di preservare e trasmettere alle nuove generazioni una delle espressioni più autentiche della Grecìa Salentina.Il griko, infatti, non è soltanto una lingua antica, ma un bene immateriale di inestimabile valore: una voce che attraversa i secoli, portando con sé tradizioni, memorie e radici profonde. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - La lingua grika rivive all'I.c. di Martano con Carpignano salentino e Serrano

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