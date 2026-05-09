L'Inter ha vinto 3-0 contro la Lazio in una partita senza grandi emozioni per i biancocelesti, che hanno mostrato poca incisività in campo. Durante il match, il direttore di gara ha estratto un cartellino rosso a Romagnoli. La squadra ospite non è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari, che hanno festeggiato il loro ventunesimo scudetto con una vittoria netta.

L’Inter domina la partita, la Lazio fa poco o niente per far notare al pubblico la sua presenza sul campo e, forse, anche per non disturbare i milanesi intenti a festeggiare con tre gol la conquista del ventunesimo scudetto. Qualche giustificazione, bisogna riconoscerlo, i biancocelesti la hanno, con Zaccagni infortunato in allenamento e lasciato a Formello e con Gila che, tornato in campo dopo l’infortunio, non è stato oggi brillante come in tutte le precedenti partite. La spiegazione più logica, però, è nella testa dei calciatori, dove oggi lo spazio era occupato dalla finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì sempre all’Olimpico contro l’Inter.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Lazio lascia vincere l’Inter: 0-3. Rosso a Romagnoli

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

La Lazio Passa ai Rigori | ATALANTA-LAZIO 2-3 DCR | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Notizie correlate

Moviola Lazio Inter: dubbi sul mani di Gila, sacrosanto il rosso a Romagnoli col Var. Tutti gli episodiGiuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS...

Lazio Inter LIVE 0-2: brutto fallo di Romagnoli su Bonny, espulsodi Paolo MoramarcoAppuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Serie A, Cremonese-Lazio: il pronostico è sul numero di reti totali; Peruzzi: Sono venuto alla Lazio per vincere. Ruolo da dirigente? Ci sono state delle incomprensioni…; Pedro-Lazio, ecco quando ci sarà la festa d'addio; Lazio, Sarri: Non è un allenamento: noi vogliamo vincere. Nessuno ha valorizzato Maldini.

Lazio – Inter LIVE Diretta Tv e Streaming Serie AL’Inter Campione d’Italia inizia il suo giro d’onore in Serie A con una trasferta di grande prestigio allo Stadio Olimpico, dove sabato alle 18 affronterà la Lazio. Dopo aver conquistato ... stadiosport.it

Lazio-Inter 0-3, le pagelle dei biancocelesti: troppi errori per Marusic (4,5) e Dele-Bashiru (4,5), rosso pesante per Romagnoli (5)Partita mai in discussione allo stadio Olimpico con la Lazio che perde 0-3 contro l'Inter. Vantaggio immediato con Lautaro Martinez al 6', ... msn.com

LAZIO-INTER 0-1 (6'): GOL INTER Nerazzurri subito in vantaggio: spizzata di Thuram, Lautaro al volo di destro non lascia scampo a Motta! x.com