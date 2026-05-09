La Lazio lascia vincere l’Inter | 0-3 Rosso a Romagnoli

Da romadailynews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha vinto 3-0 contro la Lazio in una partita senza grandi emozioni per i biancocelesti, che hanno mostrato poca incisività in campo. Durante il match, il direttore di gara ha estratto un cartellino rosso a Romagnoli. La squadra ospite non è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari, che hanno festeggiato il loro ventunesimo scudetto con una vittoria netta.

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L’Inter domina la partita, la Lazio fa poco o niente per far notare al pubblico la sua presenza sul campo e, forse, anche per non disturbare i milanesi intenti a festeggiare con tre gol la conquista del ventunesimo scudetto. Qualche giustificazione, bisogna riconoscerlo, i biancocelesti la hanno, con Zaccagni infortunato in allenamento e lasciato a Formello e con Gila che, tornato in campo dopo l’infortunio, non è stato oggi brillante come in tutte le precedenti partite. La spiegazione più logica, però, è nella testa dei calciatori, dove oggi lo spazio era occupato dalla finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì sempre all’Olimpico contro l’Inter.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - La Lazio lascia vincere l’Inter: 0-3. Rosso a Romagnoli
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