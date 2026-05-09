la k sport ha fame ancora coppa italia altro sogno

Oggi allo Stadio "Gaetano Bonolis" di Teramo alle ore 15,30 va in scena la finale nazionale di Coppa Italia Dilettanti (Eccellenza) tra il Bisceglie e la K Sport Montecchio Gallo. "Siamo arrivati all’ultima partita dell’anno e ci apprestiamo a disputare una finale incredibile di Coppa Italia a livello nazionale – osserva alla vigilia del match il copresidente della K Sport Enrico Tiboni –. Una vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta di un crescendo inesorabile, fatto di risultati straordinari: dall’inizio del girone di ritorno la squadra ha inanellato successi che l’hanno portata prima alla conquista della Coppa Italia regionale e poi al trionfo in campionato, che ci permetterà il prossimo anno di giocare nel campionato interregionale di serie D".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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