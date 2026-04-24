Da Copenhagen alla Coppa Italia | l’Atalanta e quei maledetti rigori costati un altro sogno

L’Atalanta si è confrontata con un’esclusione dai sogni recenti dopo aver perso ai rigori in una partita che ha segnato un’altra eliminazione importante. La squadra bergamasca ha affrontato una fase decisiva, ma non è riuscita a superare l’avversario, portando a casa una sconfitta che si fa sentire anche nel giorno successivo. Davide Zappacosta ha commentato sul suo profilo Instagram che il dolore si amplifica con il passare delle ore.

Bergamo. Prendendo in presto le parole che ho utilizzato sul suo profilo Instagram Davide Zappacosta, “il giorno dopo fa ancora più male”. Forse anche per questo Raffaele Palladino ha scelto di dare un giorno libero ai suoi ragazzi dopo l’amara sconfitta arrivata in semifinale di Coppa Italia ai rigori contro Lazio. Non è stata la notte che Bergamo sognava: eliminazione, recriminazioni, tensioni. E soprattutto una fortissima delusione per essersi trovati ancora neanche troppo lontani da un passaggio del turno che poi è sfumato all’ultimo. Un po’ come successo lo scorso anno con il Bologna ai quarti, oppure contro la Fiorentina nel 202223. Il day after è trascorso nel silenzio, visto che oltre al numero 77, che è stato il primo, in pochi ha affidato i propri pensieri ai social.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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