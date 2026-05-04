Cambiaso post Juventus-Verona | Ci manca la finalizzazione L’Inter è killer

Dopo la partita contro l’Hellas Verona, giocata all’Allianz Stadium, il tecnico della Juventus ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando la mancanza di finalizzazione e definendo l’Inter come una squadra molto efficace. La Juventus non è riuscita a conquistare i tre punti contro un avversario già retrocesso, lasciando aperta la possibilità di raggiungere il quarto posto in classifica. La corsa alla qualificazione in Champions League resta dunque ancora in bilico.

La Juventus spreca una grande occasione nella corsa Champions. All’Allianz Stadium i bianconeri non vanno oltre il pari contro un Hellas Verona già retrocesso, lasciando il discorso quarto posto ancora del tutto in sospeso. Al termine dell’incontro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Andrea Cambiaso che ha analizzato la prestazione della Juventus, soffermandosi prima sugli errori difensivi, poi sulle difficoltà trovate nel corso della stagione nel concretizzare le occasioni create. Sul gol incassato, Cambiaso ha spiegato: “Non è questione di distrazione ma di percezione del pericolo. Purtroppo ne abbiamo concessi parecchi quest’anno e i dati parlano chiaro”.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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