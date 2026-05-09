La Juve torna a vincere a Lecce la decide Vlahovic
La Juventus ha ottenuto una vittoria di misura in trasferta contro il Lecce, grazie a un gol di Vlahovic. Con questo risultato, i bianconeri si sono portati temporaneamente al terzo posto in classifica, avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La partita si è giocata sul campo del Lecce, e la vittoria rappresenta un passo significativo per la squadra nella zona alta della classifica.
I bianconeri fanno un altro passo verso la Champions e si portano provvisoriamente al terzo posto LECCE - La Juventus vince di misura a Lecce e compie un passo importante nella corsa a un posto in Champions League. A decidere la sfida il gol di Vlahovic all'alba del match, con i bianconeri che nel corso della gara si sono anche visti annullare due reti. Il Lecce resta invischiato nella lotta per non retrocedere, con quattro punti che - in attesa del match tra Cremonese e Pisa - lo distanziano dal terzultimo posto. Bastano solo dodici secondi alla Juventus per l'1-0, grazie al cross dalla sinistra di Cambiaso per il controllo e girata vincenti di Vlahovic.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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