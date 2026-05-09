La Juve torna a vincere a Lecce la decide Vlahovic

La Juventus ha ottenuto una vittoria di misura in trasferta contro il Lecce, grazie a un gol di Vlahovic. Con questo risultato, i bianconeri si sono portati temporaneamente al terzo posto in classifica, avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La partita si è giocata sul campo del Lecce, e la vittoria rappresenta un passo significativo per la squadra nella zona alta della classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui