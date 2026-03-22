AGI - Un mese esatto dopo l'ultima volta, la Roma torna a vincere in campionato. In un Olimpico ferito dall'eliminazione di giovedì dall'Europa League per mano del Bologna, la squadra di Gasperini batte 1-0 il Lecce e aggancia la Juventus a 54 punti in classifica, restando in scia al Como quarto classificato. È il primo gol italiano del baby Robinio Vaz a scacciare la crisi dei giallorossi, costretti a fare a meno di Kone e Celik, oltre che dello squalificato Wesley e dei lungodegenti Soulé, Dybala e Dovbyk. Dal 1' Malen è l'unica punta e attorno a lui ci sono solo centrocampisti: Cristante ed El Aynaoui in mediana, Pellegrini e Pisilli sulla trequarti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Roma torna a vincere: 1-0 sul Lecce e aggancia la Juve

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