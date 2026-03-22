La Roma torna a vincere | 1-0 sul Lecce e aggancia la Juve

Da agi.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un mese esatto dopo l'ultima volta, la  Roma  torna a vincere in  campionato. In un  Olimpico  ferito dall'eliminazione di giovedì dall'Europa League per mano del Bologna, la squadra di  Gasperini  batte 1-0 il  Lecce  e aggancia la  Juventus  a 54 punti in classifica, restando in scia al Como quarto classificato. È il primo  gol italiano  del baby  Robinio Vaz  a scacciare la crisi dei  giallorossi, costretti a fare a meno di Kone e Celik, oltre che dello squalificato Wesley e dei lungodegenti Soulé, Dybala e Dovbyk. Dal 1' Malen è l'unica punta e attorno a lui ci sono solo centrocampisti: Cristante ed El Aynaoui in mediana, Pellegrini e Pisilli sulla trequarti. 🔗 Leggi su Agi.it

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