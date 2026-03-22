La Roma torna a vincere in campionato 1-0 contro il Lecce dopo un pareggio e due sconfitte. La squadra di Gasperini va a pari punti con la Juventus (54), a -3 dal Como quarto; il Lecce resta a 27 punti, come la Cremonese terzultima. Roma-Lecce decisa dal gol di Robinio Vaz. I giallorossi partono subito bene con diversi spunti di Malen, che sembra il più acceso della sua squadra nei primi 45 minuti. Al 24esimo Pisilli segna, ma il gol viene annullato per un fuorigioco precedente di Pellegrini. Inoltre, il difensore della Roma Mancini ha chiesto il cambio alla fine del primo tempo (con l’ingresso di Ghilardi) dopo aver accusato un problema al polpaccio sinistro; le sue condizioni saranno da monitorare in vista della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Robinio Vaz decide Roma-Lecce, Gasperini torna a vincere e va a pari punti con la Juventus

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