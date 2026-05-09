La Juve fa il suo a Lecce Vlahovic porta i bianconeri per ora al terzo posto a +4 dalla Roma

La Juventus ha vinto la partita contro il Lecce con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Vlahovic segnato già al primo minuto del primo tempo. La formazione del Lecce ha schierato un 4-2-3-1 con Falcone tra i pali e i difensori Danilo Veiga, Siebert e Tiago Gabriel. Vlahovic, invece, ha segnato il gol decisivo e la squadra si trova ora al terzo posto in classifica, a quattro punti di distanza dalla Roma.

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