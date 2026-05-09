La Juve fa il suo a Lecce Vlahovic porta i bianconeri per ora al terzo posto a +4 dalla Roma
La Juventus ha vinto la partita contro il Lecce con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Vlahovic segnato già al primo minuto del primo tempo. La formazione del Lecce ha schierato un 4-2-3-1 con Falcone tra i pali e i difensori Danilo Veiga, Siebert e Tiago Gabriel. Vlahovic, invece, ha segnato il gol decisivo e la squadra si trova ora al terzo posto in classifica, a quattro punti di distanza dalla Roma.
Lecce-Juventus 0-1 Marcatore: 1' pt Vlahovic Lecce (4-2-3-1): Falcone 6; Danilo Veiga 6 (25' st Helgason 6), Siebert 6, Tiago Gabriel 5.5, Gallo 6; Ngom 5.5 (17' st Jean 6), Ramadani 6; Pierotti 5.5, Coulibaly 6, Banda 6 (31' st N'Dri 6); Cheddira 5.5 (30' st Camarda 6). In panchina: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, Perez, Gandelman, Gorter, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Di Francesco 6. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 6, Bremer 6, Kelly 6.5; McKennie 6 (41' st Gatti sv), Locatelli 6, Koopmeiners 6, Cambiaso 6.5 (38' st David sv); Conceiçao 6 (38' st Zhegrova sv), Yildiz 5.5 (38' st Boga sv); Vlahovic 7 (32' st Holm 6).🔗 Leggi su Feedpress.me
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