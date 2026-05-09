la guida ai film eyes wide shut e yellow letters

Nella seconda settimana di programmazione al cinema Eden, il film con il personaggio di Miranda Priestley ne Il diavolo veste Prada 2 continua a attirare numerosi spettatori. Nonostante siano passati vent’anni dagli incassi record del primo capitolo, il sequel si conferma come uno dei titoli più visti della stagione. Nel frattempo, tra le uscite recenti, si segnalano anche le pellicole Eyes Wide Shut e Yellow Letters, che hanno suscitato interesse tra il pubblico e gli appassionati di cinema.

Seconda settimana all’Eden per il ciclone Miranda Priestley ne Il diavolo veste Prada 2. Com’era facile prevedere, vent’anni dopo gli incassi miliardari non cambiano. Il merito va ancora alla grande Meryl Streep, una delle più grandi attrici di tutti i tempi. Anche Anne Hathaway e Emily Blunt se la cavano discretamente. Il film è quello che è, non era un capolavoro il primo, figuriamoci il sequel tanto atteso. In fondo si tratta di una operazione commerciale ben fatta, niente di più. La parte più bella del film forse è proprio quella girata lo scorso anno a Milano e dintorni. La fugace apparizione di Lady Gaga fa il suo effetto (alle 16, 18.30 e 21).🔗 Leggi su Lanazione.it

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La Verità Nascosta di Eyes Wide Shut

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