Eyes Wide Shut | l’ultimo enigma di Stanley Kubrick

La morte di Stanley Kubrick ha portato alla luce il suo ultimo film, Eyes Wide Shut, realizzato poco prima di morire e rimasto incompleto. La pellicola, uscita nel 1999, ha suscitato grande interesse per i temi misteriosi e le scene suggestive che contiene. Kubrick ha lavorato intensamente su questa produzione, lasciando molte domande senza risposta. Il film continua a essere al centro di discussioni tra appassionati e critici, che cercano di interpretarne i messaggi nascosti.

Uscito nel 1999, pochi mesi dopo la morte del regista, Eyes Wide Shut rappresenta il testamento artistico di Stanley Kubrick, uno dei cineasti più influenti del Novecento. Un film che ha diviso pubblico e critica, ma che nel tempo è diventato oggetto di analisi, interpretazioni e culto. Ambientato in una New York elegante e inquietante, il film racconta la crisi coniugale del medico Bill Harford, interpretato da Tom Cruise, e di sua moglie Alice, interpretata da Nicole Kidman. Eyes Wide Shut: perché è un film controverso. Dopo che Alice confessa al marito di aver fantasticato su un altro uomo, Bill intraprende una sorta di odissea notturna fatta di tentazioni, incontri ambigui e un misterioso rituale segreto in una villa fuori città.

Eyes Wide Shut: L'ultimo sogno di Kubrick

