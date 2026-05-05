E YES WIDE SHUT Genere: riflessione moralistico-analitica Regia: Stanley Kubrik. Con Tom C ruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Marie Richardson, Rade Šerbedžija, Todd Field, Vinessa Shaw, Alan Cumming La regola di Nicole Kidman per le figlie: due minuti al giorno che fanno la differenza X Leggi anche › Eyes Wide Shut compie 20 anni: tutti i segreti e gli aneddoti del film di Stanley Kubrick Intanto il consiglio è: leggete (o rileggete) Doppio sogno di Schnitzler, la novella cui si è ispirato Kubrick per il suo ultimo film (uscito postumo, ma approvato dall’autore e che ora torna al cinema). Racconta l’esplorazione delle proprie fantasie sessuali di un dottore dopo che la moglie gli ha detto di aver sognato che lo tradiv a.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Eyes Wide Shut” torna al cinema: la recensione di Mereghetti

Eyes Wide Shut: Kubrick fu ucciso dalla massoneria

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"Fidelio". La parola d'ordine è una sola: tornare in sala. A 27 anni dalla sua prima apparizione, il sogno lucido di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, riapre le porte dei cinema italiani fino al 6 maggio. È il momento di chiudere gli occhi per vedere davvero. Pe - facebook.com facebook

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