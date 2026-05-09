La guerra in Iran fa esplodere i costi di produzione delle aziende agricole valtellinesi

La guerra in Iran ha causato un incremento dei prezzi dell’energia e dei costi di produzione, con ripercussioni sulle aziende agricole della provincia di Sondrio. Le aziende agricole di montagna, che già affrontano sfide legate alla loro posizione geografica, si trovano ora a dover gestire rincari che rischiano di aggravare ulteriormente la situazione. La situazione interessa in modo particolare le imprese locali che operano in condizioni di difficoltà.

I rincari energetici e l’aumento dei costi di produzione legati alla guerra in Iran rischiano di colpire in modo particolarmente pesante anche le aziende agricole della provincia di Sondrio, dove l’agricoltura di montagna opera quotidianamente in condizioni più difficili rispetto alle realtà di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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