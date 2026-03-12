Materiali edilizi | la guerra fa esplodere i costi

Le imprese edili del territorio stanno fronteggiando un aumento dei costi dei materiali da costruzione, che rischia di rallentare o bloccare i lavori previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La guerra ha causato un’impennata dei prezzi, mettendo sotto pressione le aziende impegnate nei cantieri. Questa situazione sta creando difficoltà pratiche per il proseguimento delle opere in corso.

Le imprese edili del territorio stanno affrontando un’ondata di rincari sui materiali da costruzione che minacciano la realizzazione dei cantieri previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Maurizio Croci, presidente dell’associazione regionale, segnala che le tensioni geopolitiche stanno pesando sulla filiera, costringendo i costruttori a sostenere da soli l’aumento dei costi legati al conflitto in Medio Oriente. L’allarme scatta non solo per i derivati petrolchimici come il bitume, ma anche per l’acciaio e per i costi logistici, creando una pressione economica diretta sulle aziende operanti nell’Emilia-Romagna. Senza un intervento rapido delle istituzioni, il rischio è che il settore debba assorbire interamente gli shock esterni, mettendo a repentaglio i tempi di consegna degli investimenti strategici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

