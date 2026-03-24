Medio Oriente tensioni nello stretto di Hormuz | aumentano i costi per le aziende agricole toscane export a rischio

Firenze, 24 marzo 2026 – Le tensioni in Medio Oriente e i rischi legati allo stretto di Hormuz si fanno sentire anche sulle imprese agricole toscane, con aumenti significativi dei costi di produzione e possibili ripercussioni sulle esportazioni verso i Paesi del Golfo. A lanciare l’allarme è Coldiretti Toscana, che parla di rincari a doppia cifra per energia, fertilizzanti e materie plastiche e di un rallentamento del Made in Tuscany agroalimentare in un’area che negli ultimi cinque anni aveva fatto registrare una crescita del 55%. Secondo l’analisi dell’associazione, il conflitto in Iran e l’instabilità nell’area mediorientale rappresentano una minaccia concreta per la filiera regionale, che solo nel comparto dell’industria alimentare coinvolge 327 imprese e quasi 4 mila lavoratori, secondo i dati Irpet. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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