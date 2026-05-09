la frammentazione della politica e la fine dello spazio pubblico

Negli ultimi tempi si osserva una crescente frammentazione della scena politica, accompagnata dalla riduzione dello spazio pubblico dedicato al confronto aperto. La polarizzazione accentua questa divisione, creando due poli che, pur essendo opposti, condividono un asse comune. La distanza tra i due punti si traduce in un confine sfumato, che rende difficile un dialogo diretto e costruttivo tra le parti.

La polarizzazione presuppone un asse. Due poli, per quanto distanti, stanno sulla stessa linea e condividono uno spazio che li separa tanto quanto li unisce. Destra e sinistra, progressisti e conservatori, rivoluzionari e reazionari: tutto il vocabolario del conflitto politico otto-novecentesco deriva da questa geometria che inesorabilmente finisce col produrre un noi e un loro, i buoni e i cattivi, gli amici e i nemici. Si può essere più o meno lontani dal centro, più o meno vicini a un estremo e più o meno sodali, ma si è sempre da qualche parte lungo lo stesso continuum. Nella polarizzazione si abita la medesima realtà, attraverso prospettive differenti e tutto sommato comparabili.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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