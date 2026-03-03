Nel nuovo volume di Davide Ferrario pubblicato da Einaudi, intitolato “La fine della fine”, l’autore affronta il tema delle storie e dei personaggi che sembrano non avere una conclusione definitiva. Il libro analizza come molte serie televisive e narrativi continuino a prolungarsi nel tempo, senza una vera conclusione, lasciando il pubblico in attesa di risposte che sembrano non arrivare mai.

Nell'epoca dei sequel che diventano prequel, Davide Ferrario nel suo volumetto indaga la morte del cinema classico. Un saggio sulla fine delle immagini che sapevano ancora liberare la testa Chi apre il volumetto Einaudi di Davide Ferrario “La fine della fine” – perché questo interessa, siamo circondati da storie che non finiscono mai: serie che si prolungano stagione dopo stagione, sequel che diventano prequel, quando il fondo del barile è stato raschiato – deve correre a pagina 73. Lì inizia davvero il discorso, e spiace per le pagine precedenti che a uso degli studenti – o dei cultori della materia, principianti – ripercorrono le tappe dagli anni 70 fino dell’audiovisivo casalingo, o personale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La “fine della fine”, o dello sfruttamento estensivo di storie e personaggi

