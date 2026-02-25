La frammentazione della cultura è un bene o un male?

È probabile che negli anni Novanta, commentando cosa avessero visto in tv il giorno prima, due adolescenti avrebbero parlato di Beverly Hills 90210, Dawson’s Creek o poche altre serie simili di successo. I loro genitori forse avrebbero parlato di E.R. – Medici in prima linea o Il maresciallo Rocca. E si sarebbero capiti subito, genitori o figli. Difficilmente nel 2026 questo tipo di conversazione non comincia invece con frasi come «sto vedendo una bella serie» e non prosegue con risposte come «su quale piattaforma?». Per capirsi, le persone hanno bisogno di più informazioni di contesto che in passato. E il loro dialogo spesso si esaurisce in uno scambio reciproco di consigli, senza portare a uno scambio di opinioni su qualcosa che hanno visto entrambe. 🔗 Leggi su Ilpost.it

