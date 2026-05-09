La Fortitudo è tutta cuore e difesa | Avellino piegata in un finale incandescente
Nella partita di playoff, la squadra di casa ha mostrato un atteggiamento determinato e una forte difesa, riuscendo a superare gli avversari in un finale molto acceso. La gara si è conclusa con una vittoria sofferta, caratterizzata da un impegno intenso e una tenacia che ha permesso di conquistare il risultato nei minuti finali. La sfida ha messo in evidenza la forza del cuore e della determinazione della squadra che ha giocato con grande intensità.
Una gara playoff vera, di quelle che si vincono in modo “sporco” quando il talento sembra non bastare. La Fortitudo Bologna porta a casa un successo pesantissimo contro l'Unicusano Avellino (69-64), al termine di una serata di sofferenza pura, risolta da una difesa che nell'ultimo quarto ha.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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