La Fortitudo è tutta cuore e difesa | Avellino piegata in un finale incandescente

Da bolognatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di playoff, la squadra di casa ha mostrato un atteggiamento determinato e una forte difesa, riuscendo a superare gli avversari in un finale molto acceso. La gara si è conclusa con una vittoria sofferta, caratterizzata da un impegno intenso e una tenacia che ha permesso di conquistare il risultato nei minuti finali. La sfida ha messo in evidenza la forza del cuore e della determinazione della squadra che ha giocato con grande intensità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una gara playoff vera, di quelle che si vincono in modo “sporco” quando il talento sembra non bastare. La Fortitudo Bologna porta a casa un successo pesantissimo contro l'Unicusano Avellino (69-64), al termine di una serata di sofferenza pura, risolta da una difesa che nell'ultimo quarto ha.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

La Fortitudo si desta dal torpore: difesa e Perkovic schiantano la Sella Cento nel finaleServiva una prova di carattere e la risposta della Effe non si è fatta attendere.

Fortitudo, difesa di ferro e prova di forza: Avellino travolta al PalaDozzaUna vittoria costruita sulla roccia, dove il cemento è la difesa di coach Caja e il talento è distribuito con il bilancino.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.