La Scandone Avellino ruggisce all’E-GAP Arena | vittoria di spessore su Roma

La Scandone Avellino ha vinto in trasferta contro la Stella EBK Roma all’E-GAP Arena, con il punteggio di 55-62. La squadra ha ottenuto due punti importanti nella classifica, battendo la formazione romana guidata da coach Boniciolli. La partita ha visto i giocatori di Avellino prevalere nel secondo tempo, conquistando così una vittoria significativa fuori casa.

La Scandone Avellino espugna l’E-GAP Arena superando la Stella EBK Roma di coach Boniciolli con il punteggio di 55-62, conquistando due punti pesantissimi che riaprono la corsa al secondo posto in classifica. Una vittoria maturata al termine di un match intenso ed equilibrato, in cui i biancoverdi sono riusciti anche a toccare il +14 nel corso della gara, prima del ritorno dei padroni di casa. La sfida si è poi decisa nell’ultimo quarto, quando la Scandone ha fatto valere la profondità del roster e maggiore lucidità nei possessi decisivi. Determinante l’apporto offensivo del trio Stefanini–Gay–Kmetic, assoluti protagonisti della serata e autori dei canestri che hanno indirizzato definitivamente l’incontro in favore dei lupi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scandone Avellino, il presidente Marco Trasente: "La Scandone ha bisogno di ritrovare identità e spirito di squadra"Si è tenuta questa mattina, presso la sala stampa del PalaDelMauro, la conferenza stampa del Presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, che...

Scontro al vertice per la Scandone Avellino: arriva la Carver RomaLa Scandone Avellino si prepara a una delle sfide più attese della stagione: domenica 1 marzo alle ore 18 i biancoverdi affronteranno la capolista...

Tutto quello che riguarda Scandone Avellino.

La Scandone Avellino ruggisce, Roma KOLa Scandone Avellino espugna l’E-GAP Arena superando la Stella EBK Roma di coach Boniciolli con il punteggio di 55-62, conquistando due punti pesantissimi che riaprono la corsa al secondo posto in cla ... msn.com

Scandone, vittoria e segnali utili: la difesa costruisce il successo, ora più continuitàLa Scandone Avellino porta a casa una vittoria importante sul campo di Caiazzo, imponendosi con autorità soprattutto nella seconda metà di gara. Il successo consolida il momento positivo dei ... orticalab.it