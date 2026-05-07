Fortitudo difesa di ferro e prova di forza | Avellino travolta al PalaDozza

Nella partita al PalaDozza, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria netta contro Avellino. La difesa di coach Caja si è dimostrata impenetrabile, mentre i giocatori hanno distribuito i punti in modo equilibrato. La gara si è conclusa con un risultato che ha evidenziato la solidità della formazione di casa, capace di controllare l’incontro dall’inizio alla fine.

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Una vittoria costruita sulla roccia, dove il cemento è la difesa di coach Caja e il talento è distribuito con il bilancino. La Flats Service Fortitudo Bologna liquida la gara 1 della serie con l'Unicusano Avellino con un netto 76-58, al termine di una partita mai realmente in discussione, se non.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Fortitudo, al PalaDozza arriva AvellinoBologna, 28 marzo 2026 - Sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal calore del PalaDozza, la Fortitudo Flats Service torna in campo domani sera per... La Fortitudo non si ferma più: Sorokas domina, Avellino al tappeto tra gli applausi del PalaDozzaNonostante i problemi di falli e l'infortunio di Imbrò, la Effe vince di nervi e vola in vetta complice lo stop di Brindisi La Fortitudo cavalca...