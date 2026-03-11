La Fortitudo si desta dal torpore | difesa e Perkovic schiantano la Sella Cento nel finale

La Fortitudo Bologna ha battuto la Sella Cento 78-70 in un derby combattuto al PalaDozza. La squadra di Coach Caja ha mostrato determinazione, con una difesa solida e un Perkovic decisivo nel finale. La partita è stata intensa, con molte fasi fisiche e tattiche, e ha segnato un passo avanti per la formazione felsinea. La vittoria ha evidenziato la crescita mentale della squadra in questa stagione.

Serviva una prova di carattere e la risposta della Effe non si è fatta attendere. In un PalaDozza che come sempre risponde alla grande la Flats Service Fortitudo Bologna di Coach Caja batte la Sella Cento 78-70 in un derby intenso, fisico e tattico, confermando una crescita mentale importante.