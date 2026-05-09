Oggi si è svolta una giornata intensa con due episodi distinti. Il primo riguarda un tentativo di sottrarre un minorenne in un supermercato, un episodio che ha destato preoccupazione. Successivamente, un uomo si è arrampicato sulla statua equestre in piazza Duomo, creando scompiglio tra la folla. Entrambi gli eventi sono stati segnalati alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto.

Prima lo sgangherato quanto allarmante tentativo di portare via un minore. Poi la scalata alla statua equestre di piazza Duomo. La folle giornata di Lirim Z., venticinquenne kosovaro con cittadinanza svizzera e problemi psichici conclamati, si è conclusa con un ricovero in ospedale, come già gli era capitato non più tardi di una decina di giorni fa. Ma andiamo per ordine. Attorno alle 17 di giovedì, un bambino di 10 anni entra nell’Esselunga di piazza Oldrini a Sesto San Giovanni: è lì a giocare con altri amichetti sotto gli occhi dei genitori, e la mamma gli ha dato il permesso di andare al supermercato a comprare una bottiglietta di thè. Al momento di pagare, una cassiera nota qualcosa di strano: il bimbo è in compagnia di uno sconosciuto, che gli tiene una mano sulla spalla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La folle giornata di Lirim. Tentato sequestro al super e scalata in piazza Duomo

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