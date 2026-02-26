Non è in pericolo di vita l' uomo ferito dopo la folle corsa del bus sfrenato al capolinea mezzo sotto sequestro

Un uomo di 49 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un autobus che ha corso senza controllo al capolinea. Dopo aver subito un intervento per le fratture al braccio, si trova in fase di recupero e non è in pericolo di vita. La scena si è svolta mercoledì mattina in largo Cavallerizza, lasciando dietro di sé preoccupazione e domande sulla sicurezza del trasporto pubblico.

Ha subìto un intervento per le fratture al braccio sinistro riportate nell'investimento e ha di fronte un lungo periodo di convalescenza, ma non rischia la vita l'uomo di 49 anni schiacchiato nella mattinata di mercoledì 25 febbraio dal furgone urtato dall'autobus sfrenato in largo Cavallerizza.

"Pericolo attuale e concreto": restano sotto sequestro area e casa sottostante al costone rocciosoI giudici della quarta sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal proprietario di quel lembo di territorio dove dal 2009...

Controlli interforze al Maas, sotto sequestro quattro tonnellate e mezzo di prodotti ortofrutticoliNei giorni scorsi, la task force coordinata dalla questura di Catania ha eseguito dei controlli sulla filiera alimentare all'interno del Maas di...

