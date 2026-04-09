Lions Day 2026 a Como | una giornata di solidarietà in Piazza Duomo

Da quicomo.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile 2026, a partire dalle 10:00, Piazza Duomo a Como ospiterà il Lions Day, un evento promosso dai Lions Club locali. La manifestazione si svolgerà in uno dei luoghi più suggestivi della città e prevede varie attività legate alla solidarietà e al servizio alla comunità. La giornata si rivolge ai cittadini e alle famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare su temi sociali e di promuovere iniziative di aiuto e collaborazione.

Domenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, la splendida Piazza Duomo farà da cornice al Lions Day, la giornata dedicata al servizio e alla solidarietà promossa dai Lions Club del territorio. L’iniziativa coinvolge i club Lions Club Como Host, Lions Club Como Lariano, Lions Club Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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