Lions Day 2026 a Como | una giornata di solidarietà in Piazza Duomo

Domenica 12 aprile 2026, a partire dalle 10:00, Piazza Duomo a Como ospiterà il Lions Day, un evento promosso dai Lions Club locali. La manifestazione si svolgerà in uno dei luoghi più suggestivi della città e prevede varie attività legate alla solidarietà e al servizio alla comunità. La giornata si rivolge ai cittadini e alle famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare su temi sociali e di promuovere iniziative di aiuto e collaborazione.

Domenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, la splendida Piazza Duomo farà da cornice al Lions Day, la giornata dedicata al servizio e alla solidarietà promossa dai Lions Club del territorio. L’iniziativa coinvolge i club Lions Club Como Host, Lions Club Como Lariano, Lions Club Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it Due giorni di musica, solidarietà e salute: arrivano i 'Lions Day' e il concerto per la paceUn fine settimana all'insegna della musica, della solidarietà e della salute sta per animare il cuore di Ferrara. VIDEO | Thinking Day 2026: la “Zona dello Stretto” dell’Agesci riempie Piazza Duomo di colori, idee e impegnoUna giornata di condivisione e servizio nel cuore della città, dove centinaia di scout della Zona dello Stretto hanno trasformato il Thinking Day in... Temi più discussi: Lions Day 2026: salute, solidarietà e prevenzione in Piazza Roma; Salute, cultura e intrattenimento al Parco di Monte Claro con il Lions Day 2026; Lions Day 2026, a Pavia il Campus Medico per la prevenzione gratuita; Lions Day 2026 a Como: una giornata di solidarietà in Piazza Duomo. Lions Day 2026, appuntamento in piazza DuomoDomenica 12 aprile tutti in piazza per il Lions Day 2026, una giornata dedicata a solidarietà, raccolte benefiche e servizio alla comunità ... ciaocomo.it Lions Day 2026 a Como: una giornata di solidarietà in Piazza DuomoDomenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, la splendida Piazza Duomo farà da cornice al Lions Day, la giornata dedicata al servizio e alla solidarietà promossa dai Lions Club del territorio. quicomo.it Il 12 aprile Piazza del Plebiscito diventa il cuore della solidarietà: torna il Lions Day 2026 tra prevenzione medica gratuita e il potere terapeutico dell’arte. Domenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un g - facebook.com facebook 7/4/26. PADOVA. Domenica 12 aprile si terrà il “LIONS DAY per OPSA”, un’articolata manifestazione organizzata dal Lions Club Padova Ruzzante Rubianus e Opera della Provvidenza S. Antonio, aperta a tutta la cittadinanza; sarà presentata il 9 aprile in conf x.com