Il 25 aprile, festa della liberazione, è ormai passato da settimane, ma il suo significato rimane vivo tra ricordi e riflessioni. In questi giorni si è parlato di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto una donna, chiamata Arianna Grace, in un procedimento che si è concluso con la sua liberazione. La notizia ha fatto il giro dei media e ha riacceso il dibattito sulla giustizia e sui diritti delle persone coinvolte.

Il 25 aprile è passato da settimane ormai, una festa meravigliosa che racchiude in essa il ricordo di una liberazione unica cui l’uomo spesso sembra averne dimenticato i sani principi. Liberazione, politica e non. ovviamente il paragone non è ammissibile, ho citato la questione solo per sottolineare il concetto, un concetto che tocca da vicino la Total NonStop Action Wrestling. La vittoria di Lei Ying Lee ha proprio questo sapore, quello della liberazione più totale da mesi di banalità, insufficienza e spesso delusioni. A settembre Victory Road portò Kelani Jordan alla vittoria della cintura, un regno flop di un personaggio flop ormai dimenticata anche dalle programmazioni settimanali di NXT, un ulteriore segno delle sue scarse qualità.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - La fine di un incubo chiamato Arianna Grace

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