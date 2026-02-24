booking team tna basta errori stile arianna grace

Il team di booking TNA ha ridotto gli errori nello stile di Arianna Grace, migliorando la qualità dello spettacolo. La causa di questo successo risiede nel lavoro più attento e nella pianificazione più accurata delle puntate, che ha portato a un aumento degli ascolti. Da cinque settimane consecutive, il pubblico su AMC premia questa svolta positiva. La crescita continua a dimostrare come la programmazione possa fare la differenza per mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Continua il rialzo di ascolti per la TNA su AMC e lo fa per ben 5 settimane consecutive, segno di come il prodotto in se funzioni e soddisfi in larga parte il pubblico del network. Andando nel dettaglio, il prodotto settimanale della federazione di Nashville è sicuramente valido, nell'ultima settimana però, o meglio, nella settimana di No Surrender, abbiamo visto alcuni piccoli, ma importanti errori, quali possono portare una fetta di fan a indignarsi. Prendiamo il caso Arianna Grace già approfondito sette giorni fa. Nella storia può starci tale esito, ma si poteva comunque procedere con un opzione diversa e comunque funzionale, ahimè così non è stato e proprio per quanto visto, molti "followers" della compagnia non hanno apprezzato in toto il tutto.

