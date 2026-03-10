L’inutile e irritabile regno Knockouts di Arianna Grace

L’incontro tra Arianna Grace e il suo regno Knockouts si è concluso con un risultato che ha lasciato molti spettatori perplessi. La campionessa ha mostrato segni di frustrazione e irritabilità durante la sua performance, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico. La sfida si è svolta in un’arena gremita, con il pubblico che ha assistito alle fasi finali della competizione.

Sembrerò cattivo o forse no, ma vedere campionessa Arianna Grace mi irrita in modo infinitesimale. Potrebbe essere un imposizione della WWE, ma dubito fortemente a riguardo. Quel che è certo, è il trattarsi di un evidente buco nell’acqua e la conferma sita proprio nel match visto giovedì scorso a iMPACT. E poi, scusatemi, il Presidente Carlos Silva, può smetterla di salire sul ring per consegnare la cintura al campionessa X o Y dopo un match? Si, mi irrita anche questo, specie se poi quel campione o campionessa è di un altro roster e continua a prenderti per i fondelli proprio per questo. Serve solo più attenzione, guardiamo per esempio il lungo segmento backstage con protagonista Rosemary, oppure guardiamo la storia tra Mike Santana e Steve Maclin, tutto ottimo materiale per guardare con attenzione i prossimi eventi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

