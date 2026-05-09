La Fiera di San Fermo, tradizionale evento locale, ha avuto un cambio di data che ha suscitato reazioni tra i cittadini e le autorità del territorio. La modifica del calendario si è verificata di recente, portando a discussioni pubbliche e confronti tra le parti coinvolte. La decisione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le iniziative pubbliche e le attività che si svolgono nel comune.

Lo spostamento della Fiera di San Fermo accende il dibattito politico e cittadino a Nerviano. La decisione dell’amministrazione comunale di programmare per il 2026 la storica manifestazione nella giornata di domenica 9 agosto, anziché nel tradizionale lunedì, ha infatti suscitato la netta opposizione della Lega locale, aprendo un confronto sul valore della tradizione e sulle modalità di gestione delle scelte pubbliche. Dal fronte dell’opposizione, la critica è soprattutto sul metodo. La Lega parla di una decisione "presa in solitudine", senza un adeguato coinvolgimento di commercianti, ambulanti e cittadini. Secondo il gruppo consiliare, la Fiera di San Fermo rappresenta un elemento identitario forte per la comunità e modificarne la collocazione storica rischia di indebolirne il valore simbolico ed economico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Fiera di San Fermo cambia data. Si accende il dibattito politico

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