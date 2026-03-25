La fiera di San Giuseppe di Bolzaneto torna ma cambia data | strade chiuse e divieti

La fiera di San Giuseppe di Bolzaneto si svolgerà domenica 29 marzo, spostandosi rispetto alla data inizialmente prevista del 22 marzo. Le strade intorno all’area della manifestazione saranno chiuse e sono stati adottati divieti di sosta e di transito in alcune vie limitrofe in relazione all’evento. La modifica della data è stata comunicata alle autorità e ai cittadini interessati.

Tra le motivazioni del rinvio, il fatto che in una delle strade della manifestazione sia stato aperto un cantiere per uno sprofondamento dell'asfalto Torna la fiera di San Giuseppe di Bolzaneto, anche se cambia data: la manifestazione - come i cittadini hanno potuto vedere - non si è svolta il 22 marzo come da programma, ma si terrà invece domenica 29 marzo. Ma come mai l'evento è stato rimandato? Lo ha chiesto Alessio Bevilacqua, Lega, in consiglio comunale ieri, martedì 24 marzo. Il vicesindaco Alessandro Terrile ha risposto parlando di necessità legate sia a uno sprofondamento della sede stradale, sia al referendum di domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - La fiera di San Giuseppe di Bolzaneto torna (ma cambia data): strade chiuse e divieti Articoli correlati C'è la fiera di San Giuseppe (con 500 bancarelle): l'elenco completo dei divietiPer permettere il regolare svolgimento della Fiera di San Giuseppe e garantire la collocazione dei banchi di vendita degli operatori ambulanti... Tutti gli aggiornamenti su San Giuseppe di Temi più discussi: Spezia Calcio ti aspetta alla Fiera di San Giuseppe - Spezia Calcio; Fiera di San Giuseppe: si rinnova la tradizione; Torna la fiera di San Giuseppe. Le bancarelle invadono il centro; Fiera di San Giuseppe a Piacenza: 60 bancarelle e la fragranza dei busslanein. Fiera di San Giuseppe alla Spezia 2026: percorso dei 600 banchi, orari e novitàLa Spezia, 17/03/2026. Torna una delle manifestazioni fieristiche più attese in Liguria. Da mercoledì 18 a venerdì 20 marzo 2026 appuntamento con la Fiera di San Giuseppe alla Spezia - festa patronale ... mentelocale.it A San Damiano d’Asti è il fine settimana della Fiera di San GiuseppeInizia oggi e prosegue fino a lunedì 23 marzo 2026 a San Damiano d'Asti la storica Fiera di San Giuseppe, una delle manifestazioni più antiche del ... atnews.it ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE DI CANNAVACCIUOLO la versione dello chef da provare subito. ...Continua - facebook.com facebook