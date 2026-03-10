Due sindaci del centrodestra, Alessandro Basso e Loris Bazzo, hanno annunciato di aver deciso di unirsi in un’unione civile. La notizia ha suscitato immediatamente reazioni nel panorama politico e tra i cittadini, con dibattiti che si sono accesi sui social e nelle sedi pubbliche. I due amministratori sono rispettivamente alla guida di due comuni della stessa regione.

Chi sono Alessandro Basso e Loris Bazzo, i due sindaci che si uniranno civilmente?. Una notizia destinata a far discutere politica e opinione pubblica. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone per Fratelli d’Italia, ha annunciato l’ unione civile con Loris Bazzo, primo cittadino di Carlino, in provincia di Udine, eletto con la Lega. La coppia celebrerà il rito il 27 giugno nello storico Chiostro di San Francesco a Pordenone, in una cerimonia che segna un caso piuttosto raro nella politica italiana: due sindaci, entrambi esponenti del centrodestra, che formalizzano la loro relazione. “Questa scelta nasce da un rapporto solido costruito in cinque anni insieme”, ha spiegato Basso, sottolineando come la loro storia non sia solo personale ma inevitabilmente anche politica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Due sindaci del centrodestra si sposano: unione civile tra Basso e Bazzo accende il dibattito politico

Articoli correlati

Prima unione civile tra due sindaci: uno di FdI e uno della Lega. Pd: “Possibile grazie a una legge approvata dal centrosinistra”La prima unione civile tra due sindaci omosessuali si terrà il 27 giugno, in quella che potrebbe diventare una data storica.

Tensioni a Torino: il dibattito politico si accende dopo gli scontri urbaniA Torino, la notte tra domenica e lunedì si è trasformata in un’esplosione di tensioni dopo un corteo di solidarietà a favore dell’organizzazione...

Una selezione di notizie su Due sindaci

Temi più discussi: Elezioni comunali: a Porcia, Roveredo in Piano e Pasiano di Pordenone stravince il centrodestra, con due conferme e un volto nuovo; Provincia, frittata del centrodestra con due candidati: Ammirati e Lorecchio; Fiori d'arancio in Comune: il sindaco Basso convolerà a nozze; Alessandro e Loris sposi, le nozze gay dei sindaci di Fratelli d’Italia e Lega.

Alessandro e Loris sposi, le nozze dei sindaci di Fratelli d’Italia e LegaPORDENONE - Il primo matrimonio della storia italiana tra due sindaci omosessuali, sarà celebrato a Nordest e nelle file del centrodestra. Con il Friuli Venezia Giulia a fare quasi ... ilmattino.it

Nozze gay tra i sindaci Basso (Fratelli d’Italia) e Bazzo (Lega): Unione civile per il centrodestraLa cerimonia si terrà nel Chiostro di San Francesco, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Pordenone PORDENONE – Due sindaci, due amministrat ... etrurianews.it

Due sindaci di destra omosessuali si sposano grazie ad una legge fatta dalla sinistra. E va bene così. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, Fratelli d'Italia. Loris Bazzo, sindaco di Carlino, Lega. Il 27 giugno si diranno sì nel chiostro di San Francesco a Po facebook

Si sposano due sindaci gay di FdI e Lega: “Ma sosteniamo la famiglia tradizionale” x.com