la fase nazionale domani altre sfide ecco gli arbitraggi

Domani si aprirà la fase nazionale dei playoff, con le prime sfide che si svolgeranno nelle giornate successive fino a mercoledì 13 maggio. In questa fase si svolgeranno anche gli arbitraggi delle partite, che sono stati già designati e comunicati. La competizione si avvicina alla sua fase decisiva, con le squadre pronte a scendere in campo per le prime partite ufficiali.

La roulette russa playoff entra nel vivo con il primo turno della fase nazionale che andrà in scena tra le giornate di domani e mercoledì 13 maggio. Ieri sono state rese note le designazioni arbitrali per gli incontri relativi alle gare d’andata. L’Ascoli nel frattempo continua il lavoro programmato al Picchio Village, osservando ciò che sta accadendo negli scontri che stanno andando in scena in questo momento. Campobasso-Potenza sarà diretta dall’arbitro Gianquinto di Parma. La squadra che sta davvero sorprendendo tutti in questa prima parte degli spareggi, invece, è il Casarano dell’ex Chiricò che affronterà il Renate. Il match è stato affidato all’arbitro Di Cicco di Lanciano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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