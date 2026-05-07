Play Off Serie C Prima fase Nazionale | effettuato il sorteggio ecco gli accoppiamenti

Dopo la conclusione del secondo turno dei gironi, si è svolto ieri sera a Roma il sorteggio per gli accoppiamenti della Prima Fase Nazionale dei Play Off di Serie C. La riunione si è tenuta presso la sede della Lega Pro, e subito dopo sono stati annunciati i confronti tra le squadre qualificate. L’evento ha segnato l’inizio della fase decisiva della competizione, che vede le squadre impegnate in partite eliminatorie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la disputa del secondo turno dei gironi andato in scena ieri sera, presso la sede della Lega Pro a Roma è stato effettuato il sorteggio per gli accoppiamenti della Prima Fase Nazionale. Ad estrarre le palline dall’urna l’ex Juventus e campione del Mondo Gianluca Zambrotta. In questa fase sono entrate in gioco le squadre che hanno chiuso la regular season al terzo posto e il Potenza che ha vinto la Coppa Italia. In caso di risultato di parità dopo i centottanta minuti di gioco, accederà al secondo turno nazionale la squadra testa di serie che disputerà in trasferta l’andata. Fase Nazionale Playoff – I Turno...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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