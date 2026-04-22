Roma-Lazio al via la vendita biglietti | domani la prima fase per gli abbonati

L'AS Roma ha annunciato le modalità di vendita dei biglietti per il derby contro la Lazio, in programma nel fine settimana del 17-18 maggio e valido per la penultima giornata di Serie A. La prima fase di vendita sarà riservata agli abbonati e inizierà domani. La partita si giocherà allo stadio di Roma e le modalità di acquisto sono state comunicate ufficialmente dall’ente organizzatore.

L’ AS Roma ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti per il derby contro la Lazio, sfida valida per la penultima giornata di Serie A e in programma nel weekend del 17-18 maggio. La biglietteria dello Stadio Olimpico aprirà domani, 23 aprile alle ore 16:00, seguendo un protocollo suddiviso in tre fasi distinte per garantire priorità ai sostenitori più fidelizzati e gestire l’altissima richiesta prevista per l’ultima gara casalinga della stagione. La Fase 1 è riservata esclusivamente agli Abbonati Curva Nord e resterà attiva dalle 16:00 di domani fino alle 12:59 di lunedì 27 aprile. Poiché il derby non è incluso nel pacchetto abbonamento standard, i titolari di questo settore potranno acquistare un singolo biglietto online tramite il proprio codice PNR.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Lazio, al via la vendita biglietti: domani la prima fase per gli abbonati Notizie correlate Da domani biglietti in vendita per Bologna-Roma di Europa LeagueComincerà dunque domani alle ore 17 la vendita dei tagliandi per la partita Bologna-Roma, andata degli Ottavi di Finale di Europa League in programma... Europa League, domani al via la vendita dei biglietti per lo spareggio con il BrannComincerà domani pomeriggio la prevendita dei biglietti per assistere alla sfida di ritorno del playoff di Europa League tra Bologna e Brann, in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al via le domande per i Voucher per lo Sport 2026; Roma – Al via ‘Regione Lazio in Comune’, appuntamenti tematici con Anci Lazio; Sinner agli Internazionali 2026 e derby Roma-Lazio, programma cambia? Cosa può succedere; CSV Lazio e ATAC insieme per promuovere il volontariato a Roma. Piano criminale per portare via la Lazio a Lotito: ecco la tesi della Procura di RomaSecondo la Procura di Roma, che ha svelato la sua indagine al Senato chiedendo ... msn.com Cochi: Stadio? Roma in netto vantaggio sulla Lazio, non si illudano i tifosiAlessandro Cochi, da un anno eletto come nuovo presidente del CONI Lazio, è intervenuto ai microfoni di nonsolocalcio.news per parlare – tra le altre cose – anche del nuovo stadio della Roma e dello S ... lazionews.eu Caro vita a Roma e nel Lazio: raccontaci la tua situazione. Abbiamolanciato un sondaggio anonimo su come l'aumento dei prezzi, dal carburante alla spesa, dalle bollette all'affitto, sta pesando sul tuo reddito e sulla tua vita quotidiana. Ci vogliono men - facebook.com facebook Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per possibili piogge e temporali ift.tt/lUYPN15 x.com