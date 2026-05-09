La farsa della prima protesta anti-alpini | un flop imbarazzante

Da liberoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, si è tenuta una protesta contro gli Alpini che si è conclusa con un risultato deludente. L'evento, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di opposizione, ha attirato poche persone e si è svolto in modo poco partecipato. La manifestazione ha attirato attenzione per il suo insuccesso, attirando commenti critici sui social e tra gli osservatori locali. Nessun episodio di particolare rilievo si è verificato durante la giornata.

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Dal fischio al fiasco, ma non quello, pardon quelli degli Alpini. Che figura, compagne! A Genova, dove ieri è cominciata ufficialmente l’adunata nazionale, le associazioni femministe avevano invitato le signore, giovani e più attempate, a girare con un fischietto per chiedere aiuto in caso di molestie da parte delle penne nere, e per le attiviste più che un’eventualità era una certezza. D’altronde quattro anni fa all’adunata di Rimini avevano strillato a centinaia di palpeggiamenti e alla fine il giudice ha immediatamente archiviato l’unica denuncia arrivata in tribunale. Ieri, almeno fino a quando un Alpino non è stato accerchiato e....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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