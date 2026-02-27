Roma protesta anti mini-market e ‘Torpigna’ apre quello della legalità

A Piazza Malatesta, nel quartiere Prenestino di Roma, si è tenuta una protesta contro i mini-market. Contestualmente, è stato inaugurato un negozio chiamato “Torpigna” dedicato alla promozione della legalità. L’evento ha attirato l’attenzione di residenti e attivisti che hanno partecipato alle iniziative di protesta e alla cerimonia di apertura del nuovo punto vendita.

(Adnkronos) – A Piazza Malatesta, quartiere Prenestino di Roma, apre il mini-market della legalità. Ma è una provocazione, lanciata da un gruppo di cittadini del quartiere di Torpignattara esasperati dal proliferare dei cosiddetti mini-market che negli anni hanno progressivamente soppiantato i negozi di quartiere. È il nuovo capitolo di una protesta che va avanti già da tempo. Oggi, dal loro 'mini-market della legalità', i cittadini chiedono al Municipio V di creare, in accordo con il Comune di Roma, un piano sul commercio a Torpignattara per una differenziazione dell'offerta commerciale, "perché oggi c'è un'area, da via di Acqua Bullicante a Torpignattara, monopolizzata da negozi ortofrutta, mini-market, money transfer e riparazioni telefonia", denunciano i cittadini.