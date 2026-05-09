La famiglia Poggi contro i carabinieri | Indagini condizionate da contesti poco trasparenti
La famiglia Poggi ha reso pubblica una denuncia riguardo alle attività di indagine svolte dai carabinieri della Stazione di Milano Moscova. In una dichiarazione, hanno affermato che le indagini sono state influenzate da contesti poco chiari e poco trasparenti, motivo per cui avevano preferito non commentare pubblicamente in passato. La famiglia ha deciso di rompere il silenzio per evidenziare le proprie preoccupazioni rispetto a quanto accaduto.
“Per rispetto istituzionale abbiamo sempre evitato di esternare pubblicamente le ragioni per le quali la famiglia Poggi ritiene che le attività di indagine compiute dai carabinieri della Stazione di Milano Moscova siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri.🔗 Leggi su Milanotoday.it
I legali della famiglia Poggi contro i carabinieri che indagano su Sempio
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