La famiglia Poggi contro i carabinieri | Indagini condizionate da contesti poco trasparenti

La famiglia Poggi ha reso pubblica una denuncia riguardo alle attività di indagine svolte dai carabinieri della Stazione di Milano Moscova. In una dichiarazione, hanno affermato che le indagini sono state influenzate da contesti poco chiari e poco trasparenti, motivo per cui avevano preferito non commentare pubblicamente in passato. La famiglia ha deciso di rompere il silenzio per evidenziare le proprie preoccupazioni rispetto a quanto accaduto.

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