La famiglia Poggi ha diffuso una nota in seguito alla chiusura delle indagini su Sempio, affermando che l’attività dei carabinieri è stata fortemente influenzata da contesti poco trasparenti. Nella comunicazione, si sottolinea che, per rispetto istituzionale, finora non si sono mai espresse pubblicamente riguardo alle ragioni di questa decisione. La nota si chiude con la volontà di rispettare il percorso giudiziario e di attendere ulteriori sviluppi.

“Per rispetto istituzionale abbiamo sempre evitato di esternare pubblicamente le ragioni per le quali la famiglia Poggi ritiene che le attività di indagine compiute dai Carabinieri della Stazione di Milano Moscova siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti ‘giornalistici’”. È uno dei passaggi centrali della lunga nota diffusa dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, in merito al nuovo filone investigativo sul delitto di Garlasco che vede indagato Andrea Sempio, per cui la procura di Pavia ha chiuso le indagini ritenendolo il killer di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Attività dei carabinieri gravemente condizionate da contesti poco trasparenti”, la nota della famiglia Poggi dopo la chiusura indagini su Sempio

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