Il duro affondo dei legali della famiglia Poggi | indagini dei carabinieri condizionate da contesti poco trasparenti

Garlasco, 8 maggio 2026 – I legali della famiglia Poggi hanno denunciato che le indagini dei carabinieri sarebbero state influenzate da ambienti poco trasparenti. Secondo quanto riportato, le accuse sono rivolte a presunte interferenze che avrebbero compromesso l’andamento delle verifiche. La famiglia ha chiesto chiarimenti e ha contestato le modalità di svolgimento delle attività investigative. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle cronache locali.

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Garlasco (Pavia), 8 maggio 2026 – All’indomani della clamorosa svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco arriva una nota molto dura degli avvocati Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni (legali della famiglia di Chiara Poggi ) che attaccano anche le modalità d'indagine dei i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano di via Moscova. https:www.ilgiorno.itpaviacronacadelitto-garlasco-ykj2zu1c "Prendiamo atto del fatto che la Procura di Pavia abbia ritenuto di sottoporre a intercettazioni i familiari della vittima , la cui incredibile colpa sembra essere stata quella di aver partecipato attivamente a un processo penale conclusosi con l a condanna irrevocabile di Alberto Stasi consacrata dalla Suprema Corte di Cassazione e d i non credere in alcun modo al coinvolgimento di Andrea Sempio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il duro affondo dei legali della famiglia Poggi: indagini dei carabinieri condizionate da contesti poco trasparenti Notizie correlate “Attività dei carabinieri gravemente condizionate da contesti poco trasparenti”, la nota della famiglia Poggi dopo la chiusura indagini su Sempio“Per rispetto istituzionale abbiamo sempre evitato di esternare pubblicamente le ragioni per le quali la famiglia Poggi ritiene che le attività di... Leggi anche: Caso Garlasco: legali Poggi, 'indagine carabinieri condizionate da contesti poco trasparenti'