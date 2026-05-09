La discesa della Madonna di San Luca Zuppi e l’abbraccio dei fedeli | Simbolo in grado di unire

Da ilrestodelcarlino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi a Bologna, migliaia di persone si sono radunate per accogliere l’effige della Madonna di San Luca. Durante il corteo, l’arcivescovo Matteo Zuppi è stato accompagnato dagli applausi dei presenti e dal suono delle campane che hanno accompagnato il passaggio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli che hanno seguito il percorso, creando un momento di forte partecipazione popolare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna, 9 maggio 2026 – Migliaia di bolognesi hanno accolto l' effige della Madonna di San Luca, mentre gli applausi e il suono delle campagne accompagnano l' arcivescovo Matteo Zuppi durante il passaggio. Il viaggio in città della Beata Vergine di San Luca comincia così. L’effige è scesa dal Colle della Guardia e ha raggiunto Porta Saragozza poco dopo le 18. BOLOGNA PROCESSIONE E DISCESA MADONNA DI SAN LUCA Zuppi: “La pace è in grado di unire”. "Una giornata che va oltre la religione perché la Madonna è un simbolo che unisce tutti - commenta Zuppi - L'effige ha un valore affettivo ed è un simbolo per la città. Mai come quest'anno dobbiamo mantenere la pace.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la discesa della madonna di san luca zuppi e l8217abbraccio dei fedeli simbolo in grado di unire
© Ilrestodelcarlino.it - La discesa della Madonna di San Luca, Zuppi e l’abbraccio dei fedeli: “Simbolo in grado di unire”
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

San Luca, furto alla Madonna: Zuppi chiede la restituzione dei gioielli, simbolo di fede e devozione per Bologna.San Luca sotto assedio: l'arcivescovo Zuppi chiede la restituzione dei gioielli dopo il furto L'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha...

Furto a San Luca, l’omaggio di Zuppi alla Madonna: “Arricchiamola con la bellezza della nostra vita”Bologna, 19 febbraio 2026 - “Come quando è la mamma che sta male e c’è qualche problema, i figli si ritrovano insieme per manifestare affetto”.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La Madonna di San Luca scende in città il 9 maggio; La Madonna di San Luca in Città; Madonna di San Luca 2026, quando scende in città e il mistero della pioggia; Madonna di San Luca 2026, il programma delle celebrazioni: processione, messe e orari.

madonna di san la discesa della madonnaLa discesa della Madonna di San Luca, Zuppi e l’abbraccio dei fedeli: Simbolo in grado di unireL’effige della Beata Vergine ha raggiunto la cattedrale di San Pietro accompagnata da migliaia di bolognesi. Il cardinale: Una giornata che va oltre la religione, mai come quest’anno ci insegni la pa ... ilrestodelcarlino.it

madonna di san la discesa della madonnaLa Madonna di San Luca scende in cittàL'Icona scende dal Colle tra ferite recenti e speranze globali in una settimana ricca di eventi. Cattedrale aperta e dirette streaming ... bolognatoday.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.