Nella giornata di oggi a Bologna, migliaia di persone si sono radunate per accogliere l’effige della Madonna di San Luca. Durante il corteo, l’arcivescovo Matteo Zuppi è stato accompagnato dagli applausi dei presenti e dal suono delle campane che hanno accompagnato il passaggio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli che hanno seguito il percorso, creando un momento di forte partecipazione popolare.

Bologna, 9 maggio 2026 – Migliaia di bolognesi hanno accolto l' effige della Madonna di San Luca, mentre gli applausi e il suono delle campagne accompagnano l' arcivescovo Matteo Zuppi durante il passaggio. Il viaggio in città della Beata Vergine di San Luca comincia così. L’effige è scesa dal Colle della Guardia e ha raggiunto Porta Saragozza poco dopo le 18. BOLOGNA PROCESSIONE E DISCESA MADONNA DI SAN LUCA Zuppi: “La pace è in grado di unire”. "Una giornata che va oltre la religione perché la Madonna è un simbolo che unisce tutti - commenta Zuppi - L'effige ha un valore affettivo ed è un simbolo per la città. Mai come quest'anno dobbiamo mantenere la pace.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La discesa della Madonna di San Luca, Zuppi e l’abbraccio dei fedeli: “Simbolo in grado di unire”

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