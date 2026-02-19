San Luca furto alla Madonna | Zuppi chiede la restituzione dei gioielli simbolo di fede e devozione per Bologna

Il furto dei gioielli dalla Madonna di San Luca ha scosso Bologna. L’arcivescovo Zuppi ha chiesto pubblicamente la restituzione di quegli oggetti, simboli di fede e devozione per molti fedeli. La basilica, che è uno dei luoghi più sacri della città, è stata visitata anche da turisti e pellegrini, e il furto ha lasciato un segno profondo. Zuppi ha celebrato una messa per esprimere solidarietà e vicinanza alla comunità colpita. La ricerca dei gioielli continua senza sosta.

San Luca sotto assedio: l'arcivescovo Zuppi chiede la restituzione dei gioielli dopo il furto. L'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha celebrato una messa nella basilica di San Luca giovedì 19 febbraio, in un gesto di vicinanza alla comunità colpita dal furto di alcuni gioielli dall'icona della Madonna. L'evento ha lasciato un segno di vulnerabilità e smarrimento tra i fedeli, spingendo l'arcivescovo a lanciare un accorato appello per la restituzione degli oggetti rubati. La basilica, da secoli simbolo di fede e protezione per la città, è al centro di una riflessione sulla sicurezza e sul senso di responsabilità civica.

Furto a San Luca, l’omaggio di Zuppi alla Madonna e l’appello ai ladri: “Chi ha rubato i gioielli li restituisca”Il vescovo Zuppi ha deciso di visitare la chiesa di San Luca dopo il furto di gioielli avvenuto ieri.

Furto alla Madonna di San Luca a Bologna: rubati i gioielli ex-votoUn furto ai danni dei gioielli ex-voto della Madonna di San Luca ha sconvolto Bologna questa mattina.

