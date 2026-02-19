A San Luca, un furto ha scosso il piccolo paese, portando alla luce anche il gesto di Zuppi, che ha visitato la Madonna per portare conforto. L’arcivescovo ha deciso di partecipare all’omaggio, invitando i fedeli a riempire di bellezza e speranza il luogo simbolo della comunità. Durante la visita, Zuppi ha sottolineato l’importanza di unire le persone nei momenti difficili, proprio come una famiglia. La chiesa locale si sta già organizzando per riparare i danni subiti.

Bologna, 19 febbraio 2026 - “Come quando è la mamma che sta male e c’è qualche problema, i figli si ritrovano insieme per manifestare affetto”. E allo stesso modo, il cardinale Matteo Zuppi, questa mattina, è venuto a salutare e omaggiare la Madonna, vittima due notti fa di un furto e di un o sfregio che ha indignato l’intera comunità bolognese. Sfregio alla Madonna di San Luca, qual è il valore dei gioielli rubati. “Mi si è fermato il cuore” Una cinquantina di fedeli alla messa. Di fronte all’altare e all’icona storica, una cinquantina di fedeli, accolti dalle parole dell’arcivescovo: “La violazione fa sempre sentire esposti e vulnerabili - dice -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto a San Luca, l’omaggio di Zuppi alla Madonna: “Arricchiamola con la bellezza della nostra vita”

Furto alla Madonna di San Luca a Bologna: rubati i gioielli ex-votoUn furto ai danni dei gioielli ex-voto della Madonna di San Luca ha sconvolto Bologna questa mattina.

Madonna di San Luca, furto nella Basilica della Beata Vergine: danneggiata la tecaNella notte, i ladri sono entrati nella Basilica della Beata Vergine di San Luca a Bologna e hanno rubato un oggetto prezioso, danneggiando la teca che lo custodiva.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.