La deputata Rosaria Tassinari alla festa della Polizia | Profonda riconoscenza per il lavoro svolto

Venerdì si è tenuto a Cesena il 174esimo anniversario della Festa della Polizia di Stato, a cui ha partecipato anche una deputata. Durante l’evento, ha espresso pubblicamente la sua riconoscenza per il lavoro svolto dagli agenti di polizia. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, e si è concentrata sul ricordo delle attività quotidiane delle forze di polizia.

La deputata Rosaria Tassinari ha preso parte al 174esimo anniversario della Festa della Polizia di Stato, svoltasi venerdì a Cesena. La deputata ha espresso “profonda riconoscenza per il lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine. È stato per me un onore partecipare alla Festa della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Visita istituzionale del vicepremier Tajani a Forlì, la deputata Tassinari: "Una presenza che conferma la vicinanza alla Romagna"La parlamentare Tassinari sottolinea il valore istituzionale e politico della giornata: “La visita del vicepremier Tajani conferma ancora una volta... La deputata Tassinari e l'assessore Petetta visitano Forlì Ambiente: "Modello virtuoso di crescita"Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna per Forza Italia, ha fatto visita nei giorni scorsi, insieme all’assessore... Temi più discussi: Stazione senza Polfer di notte, Tassinari (FI) porta il caso in parlamento: La sicurezza non si riduce; Emilia-Romagna, cordoglio di Forza Italia per la scomparsa del marito di Gabriella Pezzuto; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: DL PNRR: TASSINARI (FI), PIÙ RISORSE PER RICERCA E AFAM, MENO VINCOLI PER LE UNIVERSITÀ; Cronaca. Rimini, sicurezza in stazione: Tassinari (FI) interroga il Ministro sulla Polfer. Rimini, stazione senza Polfer di notte, Tassinari interroga il ministroRIMINI. «La sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori non può essere ridotta proprio nelle ore più delicate». Con queste parole Rosaria Tassinari, ... corriereromagna.it La deputata Tassinari in visita alla Fondazione Fornino-ValmoriHo voluto essere qui per testimoniare l’importanza del lavoro svolto dalla Fondazione Fornino Valmori, ente del Terzo Settore che rappresenta un vero punto di riferimento per il territorio. Sono ... ilrestodelcarlino.it Rosaria Tassinari (@rostassinari) - Photos - facebook.com facebook