Cultura Mulè Fi | Per dimore storiche servono semplificazione e incentivi fiscali

Le dimore storiche italiane sono beni privati che rivestono anche un ruolo di interesse collettivo. Un rappresentante politico ha dichiarato che per preservarle e valorizzarle sono necessari interventi da parte delle istituzioni, in particolare attraverso semplificazioni amministrative e incentivi fiscali. La questione riguarda quindi l’equilibrio tra tutela del patrimonio e le modalità di intervento per favorire il mantenimento e il recupero di queste strutture.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Le dimore storiche italiane rappresentano un patrimonio privato ma al tempo stesso un bene di interesse collettivo, che richiede un intervento concreto delle istituzioni per essere tutelato e valorizzato. È il messaggio lanciato dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, durante la 49esima Assemblea dell'Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane), dal titolo 'Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese', tenutasi al Teatro Argentina di Roma. Secondo Mulè, il ruolo delle istituzioni deve tradursi in misure normative capaci di semplificare e accelerare i processi amministrativi legati alla gestione e alla manutenzione di questi beni.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cultura, Mulè (Fi): "Per dimore storiche servono semplificazione e incentivi fiscali" Notizie correlate Dimore storiche, servono strumenti efficaci per gestione patrimonio"Il patrimonio culturale italiano rappresenta un potenziale volano economico, ma perché questo possa accadere, è necessario che la collaborazione fra... Leggi anche: Cultura, Nordio: "Dimore storiche devono diventare anche risorsa economica" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il pentito parla anche di Mulè e Molteni, è scontro al Senato; Stop a rinnovo dell’accordo di difesa con Israele, Mulè e Gasparri: Filo-Hamas? C'è un tempo per tutto; Giorgio Mulè di Forza Italia contro Il Fatto Quotidiano per l'articolo su Gioacchino Amico, una porcheria; L'accusa di Mulè contro il Fatto: Io iscritto nel registro degli infangati, porcheria che affronterò. Cultura, Mulè (Fi): Per dimore storiche servono semplificazione e incentivi fiscaliLe dimore storiche italiane rappresentano un patrimonio privato ma al tempo stesso un bene di interesse collettivo, che richiede un intervento concreto delle istituzioni per essere tutelato e valorizz ... adnkronos.com Mulè (FI): Sì al Mes per la Difesa. La Lega non tradisca sulle armi a KyivSe il Mes risolve il suo problema di governance può essere senz’altro lo strumento adatto per reperire nuove risorse nel campo della difesa, da destinare anche al sostegno all’Ucraina. Da esponente ... ilfoglio.it Nasce a Macerata "SineClub", il nuovo cineforum ideato da un gruppo di giovani per riportare la cultura del confronto in città. Si parte venerdì 17 aprile al Cinema Italia con la proiezione de "L'Odio" di Kassovitz - facebook.com facebook Topolino sotto la Mole parla torinese. La lingua e la cultura piemontese diventa fumetto x.com