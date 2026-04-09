La denuncia del Movimento Pettinari | Sversamento di reflui scuri nel fiume Saline

Il Movimento Pettinari ha segnalato un presunto sversamento di reflui scuri e maleodoranti nel fiume Saline. Dopo aver svolto un sopralluogo sul ponte Filomena Delli Castelli, gli attivisti hanno documentato la presenza di sostanze sospette nel corso d’acqua. La denuncia è stata resa pubblica attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle possibili cause o sui soggetti coinvolti.

"Un consistente sversamento di reflui scuri e maleodoranti nel fiume Saline". A segnalarlo è il movimento Pettinari per l'Abruzzo, che ha svolto un sopralluogo sul ponte Filomena Delli Castelli.Presenti il presidente Domenico Pettinari e i coordinatori di area, Michele Cavaliere e Ilenia Di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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