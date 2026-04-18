I consiglieri del gruppo Pettinari per l' Abruzzo su via Fosso Cavone | La strada più pericolosa della città interventi immediati

Degrado, insicurezza e abbandono in via Fosso Cavone a Pescara. A denunciare ancora una volta la problematica Domenico Pettinari, presidente di “Pettinari per l'Abruzzo” e consigliere comunale, assieme ai colleghi di consiglio Massimiliano Di Pillo e Giovanni D’Andrea, che hanno formalizzato.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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