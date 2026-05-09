La Croce Rossa scende in piazza Incidente live

Oggi una piazza di Prato si anima con la presenza della Croce Rossa Italiana - Comitato di Prato, che ha organizzato un evento pubblico. La manifestazione mira a promuovere attività di informazione, prevenzione e solidarietà tra i cittadini. Durante la giornata, ci sono stati anche momenti dedicati alla sensibilizzazione sui rischi e alle attività di pronto intervento. La piazza si colora di rosso in segno di sostegno alla causa.

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Una piazza tinta di rosso. per fare informazione, prevenzione e solidarietà. Oggi piazza delle Carceri ospiterà la Festa della Croce Rossa Italiana - Comitato di Prato. L’apertura sarà alle 10 alla presenza delle istituzioni locali, dei vertici regionali di Cri Toscana e dei rappresentanti di associazioni del territorio. Il focus della giornata sarà il contatto diretto con la popolazione: ogni fascia d’età troverà uno spazio dedicato per conoscere da vicino l’operato di Croce Rossa Italiana, Comitato di Prato, e usufruire di servizi gratuiti. Nell’area sanitaria e screening per l’intera giornata saranno disponibili visite oculistiche e audiometriche gratuite.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Croce Rossa scende in piazza. Incidente "live" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cuore in piazza a Taurianova: successo per il tour della Croce Rossa? Cosa sapere La Croce Rossa conclude il tour nazionale per la salute cardiaca a Taurianova il 26 aprile. Croce rossa in piazza per le prove di soccorso: il programma della due giorni a PiacenzaPiacenza, 17 aprile 2026 – A Piacenza, in Piazza Cavalli, sabato 18 e domenica 19 aprile, la Croce Rossa Italiana organizzerà ‘la due giorni’... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Serie A Women scende in campo per la Croce Rossa Italiana. Cappelletti: Un valore aggiunto nella vita quotidiana di ogni persona; La Croce Rossa Italiana scende in piazza a Velletri: il 9 maggio una giornata tra salute, prevenzione e solidarietà; 8 maggio: in Alto Adige la Croce Rossa scende in piazza per incontrare la comunità; Il calcio scende in campo per la Croce Rossa Italiana. Il calcio scende in campo per la Croce Rossa Italianail mondo del calcio scende in campo per la CRI, In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ... ilmetropolitano.it Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i dati ... tg24.sky.it Ho partecipato con onore all’inaugurazione della sede rinnovata della Croce Rossa di Bergamo, nella Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Grazie a volontari e operatori: presenza, professionalità e umanità al servizio della comunità. x.com [CONSIGLIO] Benemerenza COVID Croce Rossa: negata per termini scaduti nonostante i dati siano già nel database. Ha senso reddit